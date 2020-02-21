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В России на аукционе продали автограф Путина

В качестве лота было выставлено благодарственное письмо президента РФ американисту Зорину.

В России на аукционе продали автограф Путина
Фото: EPA/UPG

Автограф президента Российской Федерации Владимира Путина продан на торгах аукционного дома "12й стул" за начальную стоимость - 340 тысяч рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В качестве лота было выставлено благодарственное письмо Путина американисту Валентину Зорину с личным автографом.

В письме, датированным 12 сентября 2001 года, Путин поблагодарил Зорина за подарок - книгу "Неизвестное об известном".

Наиболее востребованными на торгах, по словам организаторов, оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. На продажу были выставлены его рукописные заметки, сделанные при работе над фильмом "Зеркало". Пять листов, каждый из которых превысил стартовые отметки 120 тысяч рублей, были проданы по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.

Наибольшую сумму - 650 тысяч рублей - заплатил покупатель за написанный рукой Тарковского фрагмент режиссерского сценария со сценой убийства курицы - диалог между героинями Ларисы Тарковской (жены режиссера) и Маргаритой Тереховой, исполнительницей главной роли в "Зеркале". В общей сложности, рукописные материалы Тарковского к этой кинокартине, его автографы и фотографии были проданы почти за 2 млн рублей.

Всего на двадцатом аукционе "Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы" аукционного дома "12й стул" было выставлено 522 лота в 14 разделах.

Напомним, в России детям подарили на Новый год конфеты с водкой, перцем и портретом Путина.

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