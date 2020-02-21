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Коста-Рика поблагодарила Украину за эвакуацию своих граждан из Уханя

Среди эвакуированных - двое студентов из Коста-Рики.

Коста-Рика поблагодарила Украину за эвакуацию своих граждан из Уханя
Христиан Гилермет-Фернандес

Постоянный представитель Коста-Рики при ООН Христиан Гилермет-Фернандес поблагодарила Украину за эвакуацию своих граждан из Уханя.

Об этом он заявил, выступая в четверг, 20 февраля, с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во время заседания по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Позвольте мне выразить благодарность украинскому народу от народа Коста-Рики за помощь в эвакуации двух коста-риканских студентов из Уханя в Китае после вспышки коронавируса", - сказал дипломат.

Напомним, в четверг, 20 февраля, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Ранее Израиль также поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя.

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