Коста-Рика поблагодарила Украину за эвакуацию своих граждан из Уханя

Постоянный представитель Коста-Рики при ООН Христиан Гилермет-Фернандес поблагодарила Украину за эвакуацию своих граждан из Уханя.

Об этом он заявил, выступая в четверг, 20 февраля, с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН во время заседания по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Позвольте мне выразить благодарность украинскому народу от народа Коста-Рики за помощь в эвакуации двух коста-риканских студентов из Уханя в Китае после вспышки коронавируса", - сказал дипломат.

Напомним, в четверг, 20 февраля, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Ранее Израиль также поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя.