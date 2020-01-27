В ПАСЕ намерены обжаловать полномочия российской делегации

В Парламентской ассамблее Совета Европы в понедельник намерены инициировать обжалование полномочий российской делегации. Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказал нардеп Алексей Гончаренко, передает "Укринформ".

Гончаренко отметил, что соответствующая процедура осуществляется вставанием депутатов при голосовании за подтверждение полномочий национальных делегаций. Это будет первым вопросом повестки дня зимней сессии ПАСЕ, которая стартует сегодня, 27 января.

«Встаем. Нам нужно получить поддержку 10 и 30 делегатов», - сказал Гончаренко.

Он добавил, что обжаловать полномочия можно по двум основаниям: процедурными - этот вопрос поднимет делегация Латвии; и содержательными, их затронет делегация Грузии, которая сейчас главенствует в Комитете министров Совета Европы.

Следовательно, для постановки вопроса об обжаловании полномочий российской делегации по этим двум основаниям необходима, соответственно, поддержка 10 и 30 делегатов, которые должны встать при рассмотрении этого вопроса.

«По процедурным основаниям нашим главным аргументом является тот факт, что в составе российской делегации есть депутаты, которые занесены в «черный список» ЕС (находятся под персональными санкциями). В таком списке есть Калашников, Слуцкий... И Венецианская комиссия разъяснила, что это является основанием», - добавил представитель украинской делегации.

При условии поддержки этого вопроса в сессионном зале, полномочия делегации РФ в понедельник автоматически подтверждены не будут. Следовательно, этот вопрос будет передан для рассмотрения в процедурный и мониторинговый комитеты ПАСЕ, у которых будет 48 часов, то есть до среды, для его рассмотрения.

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ будет проходить 27-31 января.

Украинская делегация проигнорировала осеннюю сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против возвращения России права голоса, но в 2020 году продолжит работу.