Замглавы МИД призвал Польшу вместе бороться с российским историческим ревизионизмом

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар считает, что Украина и Польша должны объединить усилия в борьбе с пропагандистскими атаками со стороны России.

Об этом говорится в его колонке на ZN.ua.

"Когда мы стоим бок о бок, трудно найти на континенте силу, способную бросить вызов нашему альянсу, - это тоже доказано историей. В этой связи попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины - непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий - вбить "клин истории" в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно", - написал Боднар.

Замминистра подчеркнул, что Украина давно ощутила на себе цену пропаганды России, которая "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". А теперь эти же методы Кремль применяет против Польши.

"В истории начала Второй мировой войны я разделяю позицию польского Сейма, изложенную в соответствующем Постановлении: к взрыву Второй мировой войны 1 сентября 1939 года привели два тогдашних тоталитарных режима - гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. Последствия их заговора - разрушительная война и миллионы человеческих жертв, вызванных как боевыми действиями, так и массовыми политическими репрессиями и преследованиями со стороны советского режима в послевоенные годы", - отметил Боднар.

По мнению заместителя министра иностранных дел, отпором российской пропаганде должны стать углубление украино-польского сотрудничества и диалога на всех уровнях.

Напомним, что в конце 2019 года между Польшей и Россией начался спор об ответственности СССР за начало Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

В ответ премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Путин сознательно пытается оболгать Польшу. Политик подчеркнул, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин - союзником Гитлера.