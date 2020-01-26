СМИ обнародовали запись разговора якобы Трампа, Парнаса и Фруман о Йованович

Запись была сделана в ходе частного ужина в апреле 2018 года.

Американские СМИ обнародовали запись, на которой якобы президент США Дональд Трамп говорит об увольнении посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович и военной помощи Киеву.

Associated Press пишет, что запись была сделана в ходе частного ужина в апреле 2018 года в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Журналисты предполагают, что участниками разговора были Лев Парнас и Игорь Фруман, бывшие соратники личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

На записи слышно вероятно Трампа: "Как долго они продержатся в борьбе с Россией?".

После этого вопроса собеседники переходят к теме увольнения Мари Йованович, которая в то время была послом США в Украине.

На записи слышен голос, похожий на Парнаса: "Самая большая проблема там, я думаю, с чего нам нужно начать, мы должны избавиться от посла". Позднее можно услышать, как он говорит Трампу: "Она в основном ходит и говорит всем: "Подожди, его привлекут к ответственности. Просто подожди".

"Избавьтесь от нее", – сказал голос похожий на Трампа. "Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это."

В комментарии телеканалу ABC в администрации Трампа сказали, что президент имеет право увольнять членов администрации, которые не поддерживают повестку дня, не отрицая участия Трампа в разговоре, зафиксированном на записи.

Напомним, экс-посол США в Украине в ходе дачи показаний в Палате представителей США заявила, что глава государства лично добивался ее отставки. По словам Йованович, еще в марте 2019 года ей в Госдепартаменте предлагали возглавлять американскую миссию в Киеве до 2020 года, но в конце мая неожиданно уволили, не объяснив причин.

Лев Парнас является деловым партнером личного адвоката президента США Руди Джулиани. Трамп многократно заявлял, что не знаком с Парнасом, однако предприниматель предоставил демократам и журналистам материалы, опровергающие слова главы государства, в том числе совместные фотографии Трампа и Парнаса, а также поздравительную открытку в адрес Парнаса с подписью президента США. В интервью ряду СМИ он также пересказывал содержание разговора о после Йованович с Трампом.

Прокуратура США ведет расследование в отношении Джулиани и бизнесменов Парнаса и Игоря Фрумана, который тоже присутствовал на ужине. Последних обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний - они перечисляли слишком крупные пожертвования в пользу организации, выступающей в поддержку переизбрания Трампа, а за фактическим донором был скрыт реальный источник средств.

Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Дональда Трампа. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, Трамп приостановил военную помощь Украине с целью оказания давления на Киев, утверждают демократы.

Процедура импичмента может быть завершена перед запланированным на 4 февраля выступлением президента в Конгрессе США с речью о положении нации. Ожидается, что обвинения с Трампа будут сняты, поскольку республиканцы обладают большинством в Сенате.