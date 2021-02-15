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У МОЗ обіцяють почати вакцинацію до кінця тижня, - Гетманцев

Причиною зволікань у старті вакцинації, за його словами, стали "технічні питання".

У МОЗ обіцяють почати вакцинацію до кінця тижня, - Гетманцев
Фото: facebook/Слуга Народу

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що процес вакцинації в Україні буде запущено до кінця поточного тижня.

Про це заявив заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає "Інтерфакс-Україна".

Причиною зволікань у старті вакцинації, за словами депутата, стали “технічні питання”.

"Я спілкувався з міністром охорони здоров'я, і він пообіцяв, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Мова йде про деякі технічні питання, які, на жаль, за станом на 15 лютого не були вирішені, але до кінця тижня це питання почнеться", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca. Схвалення вакцини ВООЗ було умовою, необхідною для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше заявляв, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca.

Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов 15 лютого повідомив, що перша партія вакцини проти коронавірусу очікується в Україні 16-17 лютого. Він запевнив, що щеплення почнуть робити з перших годин після доставки вакцини в Україну.

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