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Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом вівтрока, 16 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Бойових втрат серед українських військових немає, інформує пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки.

Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі. Бойових втрат у лавах ЗСУ не було.

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