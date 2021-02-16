Куди поїхати в подорож, топ-5 пріоритетних напрямків навесні

Плануєте відпустку і вибираєте, куди відправитися за враженнями? Пропонуємо 5 популярних туристичних напрямків для незабутнього відпочинку.

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Загадковий Єгипет

Упорядковані пляжі, готелі з якісним сервісом і різноманітні екскурсійні програми залучають до Єгипту мільйони туристів. Більшість готелів працюють за системою All inclusive. У вартість входить не тільки проживання, але і харчування, напої, а іноді навіть послуги аніматорів. Карантинні обмеження для туристів в країні не діють, однак для в'їзду потрібен негативний ПЛР-тест.

Гостинна Туреччина

Курорти цієї країни цікаві в будь-який час року, а пляжний сезон триває з травня по вересень. Один з найпопулярніших туристичних напрямків — Стамбул. Босфор, Блакитна мечеть, Гранд-базар і палац Топкапи варті того, щоб з ними познайомитися. За 72 години зробіть ПЛР-тест на коронавірус і Туреччина зустріне вас з усією своєю гостинністю.

Спекотна Танзанія

Могутні вулкани, широкі озера, савани з безкрайніми рівнинами і густими лісами — головні багатства Танзанії. Любителів дикої природи чекають національні парки і заповідники материкової частини, шанувальників дайвінгу, серфінгу і пляжного відпочинку — коралові рифи і піщане узбережжя архіпелагу Занзібар. Якщо ви вибрали Танзанію, подбайте про наявність негативного тесту на Covid-19. Альтернативою може стати дотримання карантину.

Розкішні ОАЕ

ОАЕ — популярний напрям для любителів luxury-відпочинку, неповторної архітектури, високих технологій, блиску і розкоші. Для відвідування Абу-Дабі, Дубаї, Шарджі і інших еміратів доведеться здати ПЛР-тест на батьківщині не пізніше, ніж за 72 години перед від'їздом, а також пройти повторне тестування в аеропорту після прибуття.

Чарівні Мальдіви

Поніжитися на білосніжному піску, скупатися в кристально чистій воді і насолодитися тропічними пейзажами запрошують Мальдівські острови. Після прибуття достатньо пред'явити негативний ПЛР-тест англійською мовою та підписати зобов'язання не залишати острів-курорт, куди приїхали відпочивати.

Вибирайте онлайн-тур і вирушайте в подорож. Влаштуйте собі і близьким незабутні весняні канікули!