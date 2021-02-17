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На околиці Києва "жигулі" попали під поїзд, загинув пасажир автомобіля

Водія затримали як винуватця аварії.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вранці в середу на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" (околиця Києва) автомобіль ВАЗ-2101 попав під поїзд.

На сайті поліції Києва повідомляється, що близько 4:35 ранку 32-річний водій легкової машини поїхав через колії, проігнорувавши червоний сигнал світлофора та звукову сирену. В цей час до переїзду, який знаходиться на заокругленні залізниці та має обмежену видимість, якраз під'їжджав вантажний поїзд.

Сталося зіткнення, в результаті якого автомобіль розірвало надвоє.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

25-річний пасажир машини загинув на місці події, а водій вижив. Його затримали як винуватця ДТП.

Справу розслідують за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до гибелі людини. Водієві може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, близько місяця тому у Львівській області водій маршрутки в схожих умовах виїхав на залізничний переїзд Ставчани – Любінь Великий. Машиніст застосував екстренне гальмування, але повністю зупинити локомотив не встиг.

В результаті зіткнення постраждали двоє пасажирів автобуса, один з яких помер у лікарні.

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