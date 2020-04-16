​ЮНИСЕФ обеспокоен защитой детей, которых вернули из интернатов во время эпидемии

"Детей вернули в семьи, часть которых находятся в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах".

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен тем, что из-за пандемии коронавируса и карантинных мер в Украине 42 тысячи детей, в том числе детей с инвалидностью, которые воспитывались в интернатах, были отправлены обратно в свои семьи.

Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В Фонде отмечают, что детей вернули без предварительной проверки условий в семьи, часть которых находятся в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах.

"Мы обеспокоены, что нынешние стрессовые условия увеличивают вероятность небрежности или даже жестокого обращения с детьми, и добавляют риски институализации после карантина. Более того, из-за нехватки защитного оборудования социальные работники и работники служб по делам защиты детей не могут посещать и мониторить семьи. Мы призываем правительство Украины принять комплексные меры для поддержки детей и их семей финансово, а также через социальные услуги на местном уровне", - говорится в заявлении.

ЮНИСЕФ призывает власти Украины обеспечить поддержку и супервизии для семей в зоне риска, финансовую и материальную помощь социально уязвимым семьям, в которые вернули детей из интернатов.