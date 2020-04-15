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В течение суток боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ВСУ

Потерь среди ВСУ нет.

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе,

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Для осуществления провокационных обстрелов наших позиций противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы помешали врагу реализовать свои преступные цели", - говорится в вечерней сводке.

В райне Попасной (ответственность оперативно-тактической группировки "Север") российские наемники обстреляли наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с селом Крымское подразделения ООС зафиксировали применение гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов. На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость наших воинов, оккупанты немедленно прекращали преступную активность. Потери противника уточняются", - уверяют в штабе.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

"В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - также заверили в штабе.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макронзаявил, что надеется в ближайшее время получить согласие президента РФ Владимира Путина на глобальное прекращение огня.

Ранее генсек ООН призвал прекратить огонь на Донбассе и сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

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