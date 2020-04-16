За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение 15 апреля российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник вел обстрелы по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские защитники с помощью штатных огневых средств заставили оккупационные войска прекратить преступную вооруженную активность", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли наших защитников вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле села Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" противник обстрелял позиции ВСУ возле Водяного из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что надеется в ближайшее время получить согласие президента РФ Владимира Путина на глобальное прекращение огня.