Уряд рекомендував усім міністерствам перейти на дистанційну роботу

Уряд на позачерговому засіданні 22 березня рекомендував усім міністерствам та іншим органам виконавчої влади, що розміщені в Києві, перевести максимальну кількість працівників на дистанційну роботу.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"20 березня Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 00 годин 00 хвилин 23 березня 2021 року місто Київ переходить до «червоної» зони. У зв’язку з цим, сьогодні під час позачергового засідання Кабінету Міністрів України було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації Міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - написав він.

Минулої п'ятниці через посилення карантину в столиці пленарний тиждень скасував парламент. Нардепи будуть працювати в комітетах, адже це можливо робити в онлайн-режимі. Однак Рада все ще має зібратися на позачергове засідання, на якому планують обговорити події на Банковій під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

За словами депутатів різних політичних сил, засідання має відбутися у четвер. Раніше зібратися неможливо через відрядження голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.