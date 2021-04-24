Окупанти на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 23 квітня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню окупантами, з яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новоселівка, Новгородське та Шуми противник відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а біля Водяного – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне ворог здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського та Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища Новгородське збройні формування Російської Федерацій здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне та Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки.

“Метою дій окупантів залишається провокування Збройних Сил України на ведення вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у руйнуванні цивільної інфраструктури та загибелі мирних мешканців. За планом проросійських найманців такий сценарій дасть змогу розпалити протистояння та реалізувати плани Москви по відношенню до України”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 07:00 24 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Троїцьке ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, прокуратура почала розслідування за фактом обстрілу окупантами селища Північне Донецької області, який представники незаконних збройних формувань РФ здійснили ввечері 22 квітня.