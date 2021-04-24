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На шахті в Дніпропетровській області стався обвал, загинув робітник

Трагедія сталася під час проведення демонтажних робіт.

На шахті в Дніпропетровській області стався обвал, загинув робітник
Фото: epravda.com.ua

В Дніпропетровській області на шахті Благодатна (Шахтоуправління ім. Героїв космосу) під час проведення демонтажних робіт стався обвал пустих порід. Внаслідок події один робітник загинув, ще одного поранено.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Сьогодні о 12:30 на шахті Благодатна (ШУ ім. Героїв космосу) під час проведення демонтажних робіт стався обвал пустих порід", - повідомив Волинець.

Під завалом знайдено тіло гірника очисного забою Дмитра Курасова 1991 року народження. Без батька залишились двоє дітей.

“Велика сім’я Незалежної профспілки гірників України, членом якої був Дмитро, висловлює співчуття родині загиблого”, - написав Волинець.

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