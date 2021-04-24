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У Києві шахраї хотіли заволодіти 96 млн грн інвестицій на будівництво офісів та житла

За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі Національної поліції викрили схему шахрайського заволодіння понад 96 мільйонів гривень, що призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу у Києві.

Про це повідомили в Управлінні комунікації Нацполіції України.

“Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили групу осіб, які незаконно заволоділи інвестиційними коштами”, – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі міста Києва.

Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу.

23 квітня на території міста Києва та Київської області проведено низку санкціонованих обшуків.

У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Кіберполіція припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників.

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