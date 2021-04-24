Україна та Румунія проведуть консультації задля усунення перешкод для відкриття додаткових пропускних пунктів на спільному кордоні.

Про це йшлося під час робочої зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з румунським колегою Богданом Ауреску, повідомила пресслужба МЗС.

“Україна прагне офіційно започаткувати стратегічне партнерство з Румунією. Це означатиме особливі відносини між нашими державами. Ми з Богданом Ауреску домовилися втілити це у дійсність”, – заявив Дмитро Кулеба.

Фото: mfa.gov.ua

Міністр підкреслив, що стратегічне партнерство України та Румунії зробить сильнішими не лише обидві наші держави, а і сприятиме безпеці, стабільності та процвітанню ширшого регіону.

Кулеба та Ауреску приділили окрему увагу темі забезпечення прав української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні.

Фото: mfa.gov.ua

Також міністри обговорили регіональну безпеку та погодилися із потребою консолідованих зусиль світового співтовариства задля деокупації тимчасово окупованих територій України, відновлення миру і стабільності в регіоні. “Румунія – відданий друг України. Наші держави поділяють спільне бачення безпекової ситуації у регіоні”, – підсумував Дмитро Кулеба.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України.

Фото: mfa.gov.ua

Фото: mfa.gov.ua

Ауреску поінформував про готовність румунської сторони направити для участі у військовому параді у столиці нашої держави військовий підрозділ збройних сил Румунії.

Нагадаємо, у березні 2021 року прикордонники Ізмаїльського загону відновили спільні патрулювання державного кордону на річці Дунай з підрозділами Берегової Охорони Констанца прикордонної поліції Румунії.