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Україна та Румунія говорять про відкриття нових пунктів пропуску на кордоні

Сторони проведуть відповідні консультації.

Україна та Румунія проведуть консультації задля усунення перешкод для відкриття додаткових пропускних пунктів на спільному кордоні.

Про це йшлося під час робочої зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з румунським колегою Богданом Ауреску, повідомила пресслужба МЗС.

“Україна прагне офіційно започаткувати стратегічне партнерство з Румунією. Це означатиме особливі відносини між нашими державами. Ми з Богданом Ауреску домовилися втілити це у дійсність”, – заявив Дмитро Кулеба.

Фото: mfa.gov.ua

Міністр підкреслив, що стратегічне партнерство України та Румунії зробить сильнішими не лише обидві наші держави, а і сприятиме безпеці, стабільності та процвітанню ширшого регіону.

Кулеба та Ауреску приділили окрему увагу темі забезпечення прав української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні.

Фото: mfa.gov.ua

Також міністри обговорили регіональну безпеку та погодилися із потребою консолідованих зусиль світового співтовариства задля деокупації тимчасово окупованих територій України, відновлення миру і стабільності в регіоні. “Румунія – відданий друг України. Наші держави поділяють спільне бачення безпекової ситуації у регіоні”, – підсумував Дмитро Кулеба.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України.

Фото: mfa.gov.ua

Фото: mfa.gov.ua

Ауреску поінформував про готовність румунської сторони направити для участі у військовому параді у столиці нашої держави військовий підрозділ збройних сил Румунії.

Нагадаємо, у березні 2021 року прикордонники Ізмаїльського загону відновили спільні патрулювання державного кордону на річці Дунай з підрозділами Берегової Охорони Констанца прикордонної поліції Румунії.

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