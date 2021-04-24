Їх підозрюють у вчиненні близько 40 крадіжок.

У Сумській області поліцейські затримали групу зловмисників, які обкрадали крамниці на території всього регіону.

Про це повідомили в обласному відділі поліції.

“Працівники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу, слідчого управління поліції області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції та Роменського районного відділу поліції за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД», під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох осіб, які здійснювали крадіжки з магазинів на території області”, – йдеться у повідомленні.

Затримали зловмисників одразу після вчинення ними трьох крадіжок з магазинів у смт Недригайлів Роменського району.

Ними виявилися раніше судимі за вчинення корисливих злочинів жителі Сум та Сумського району. Чоловікам від 29 до 45 років.

При собі вони мали чималу кількість різних відмичок, гроші, а також речі, викрадені з магазинів.

Зловмисники підозрюються у вчиненні близько 40 подібних злочинів на території області.

Наразі поліцейські проводять невідкладні обшуки за місцями їх мешкання та вірогідними місцями зберігання викраденого майна.

За цим фактом слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці затримали зловмисників, які скоювали крадіжки, підпали та угони автомобілів на Прикарпатті.