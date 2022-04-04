"Шахтар" у благодійному турі на підтримку України зустрінеться із "Севільєю", "ПСЖ" і "Лаціо"

Віцечемпіон України та лідер поточного сезону УПЛ "Шахтар" має намір провести міжнародний тур, у якому зіграє проти топових суперників. Для цього отримано спеціальний дозвіл, щоб залишити Україну під час війни з Росією, повідомляє isport.ua.

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна докладно розповів про плани команди.

"Сьогодні ситуація така, що нам дали зелене світло від УЄФА на проведення дуже великої кількості товариських ігор у Європі, і на підставі цього наші українські футболісти отримали дозвіл на виїзд за кордон. Вони зможуть виїхати за три дні, і ми одразу разом з тренерським штабом та всіма українськими футболістами вирушимо до Стамбула", - заявив екскапітан "гірників".

За словами функціонера, більшість легіонерів не приєднаються до клубу.

"На жаль, не буде багатьох бразильських гравців – більшість із них відмовляється. Прибудуть тільки, можливо, Марлон та Ісмаїлі. Починаємо грати у Туреччині: 13 квітня зустрічаємося з "Бешикташем", 19-го – з "Фенербахче", потім "Севілья", "Хайдук" (Спліт), "ПСЖ" і "Лаціо", - зазначив Даріо.

Срна повідомив, що всі отримані кошти підуть на допомогу українському народові у війні проти Росії.

"Усі гроші, які ми заробимо на цих матчах, відправлятимемо в Україну – для допомоги українцям, дітям. Зараз це головне, чим ми можемо допомогти. Як сказав президент нашого клубу Рінат Ахметов: "Настане час, коли ми відбудуємо Україну та інвестуватимемо всі свої сили та засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною та квітучою країною". Я з цим повністю згоден і теж впевнений, що так буде", - додав Срна.

Нагадаємо, раніше "Динамо" анонсувало благодійний тур. Уже визначився перший суперник киян.