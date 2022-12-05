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Ворог обстріляв херсонське СІЗО, поранено працівників, - ДПВКП

Присутній там персонал забезпечує охорону установи.

Ворог обстріляв херсонське СІЗО, поранено працівників, - ДПВКП
Фото: ДПВКП

Під час недільного обстрілу Херсона росіяни влучили в будівлю Херсонського слідчого ізолятора та поранили його працівників.

Про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

"Сьогодні протягом доби під час обстрілу міста Херсон були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув'язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонщини та департаменту була здійснена евакуація усіх осіб, що перебували в СІЗО після деокупації території, а присутній там персонал ДКВС України забезпечує охорону установи.

Фото: ДПВКП
Фото: ДПВКП
Фото: ДПВКП
Фото: ДПВКП

Нагадаємо, в ніч на 3 грудня через російські обстріли Херсон знову залишився без світла.

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