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Радбез ООН говоритиме сьогодні про підрив газопроводів “Північний потік”

РФ пропонували провести засідання лютого.

Радбез ООН говоритиме сьогодні про підрив газопроводів “Північний потік”
Фото: nord-stream2.com

21 лютого Рада безпеки ООН збереться на засідання на тему підриву газопроводів “Північний потік” та “Північний потік – 2”, як і планувалося раніше. 

Про це пише Німецька хвиля.

Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом. 

Напередодні сторони розглядали можливість перенесення заходу. Росія пропонувала провести засідання 22 лютого, але цього дня відновлює роботу спецсесія Генасамблеї ООН щодо України.

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Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі повторно заперечив причетність США до вибухів на російських трубопроводах "Північний потік", що відбулися минулої осені. 

Вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" відбулися у вересні 2022 у водах Швеції і Данії. Перший із трубопроводів був робочим, від введення в експлуатацію другого Захід відмовився в якості покарання за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вибухи сильно пошкодили труби, відбулися майже одночасно, і, за оцінкою попереднього слідства, мали ознаки диверсії. Унаслідок них пошкоджень зазнали три з чотирьох ниток газопроводів. 

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