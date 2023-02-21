Радбез ООН говоритиме сьогодні про підрив газопроводів “Північний потік”

21 лютого Рада безпеки ООН збереться на засідання на тему підриву газопроводів “Північний потік” та “Північний потік – 2”, як і планувалося раніше.

Про це пише Німецька хвиля.

Засідання розпочнеться о 15:00 за місцевим часом.

Напередодні сторони розглядали можливість перенесення заходу. Росія пропонувала провести засідання 22 лютого, але цього дня відновлює роботу спецсесія Генасамблеї ООН щодо України.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі повторно заперечив причетність США до вибухів на російських трубопроводах "Північний потік", що відбулися минулої осені.

Вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" відбулися у вересні 2022 у водах Швеції і Данії. Перший із трубопроводів був робочим, від введення в експлуатацію другого Захід відмовився в якості покарання за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вибухи сильно пошкодили труби, відбулися майже одночасно, і, за оцінкою попереднього слідства, мали ознаки диверсії. Унаслідок них пошкоджень зазнали три з чотирьох ниток газопроводів.