У Пентагоні відкинули причетність США до вибухів на трубопроводах "Північний потік"

Речник Пентагону Джон Кірбі повторно заперечив причетність США до вибухів на російських трубопроводах "Північний потік", що відбулися минулої осені. У розмові з Fox News Sunday він наголосив, що таке твердження є абсолютно неправдивим, передає Politico.

"Це повністю неправдива історія. Немає цьому віри", – сказав Кірбі на прохання ведучого Шеннона Бріма прокоментувати матеріал журналіста Сеймура Герша про причетність США до пошкоджень газопроводів.

"Це неправда. Сполучені Штати, і жодні представники Сполучених Штатів не мали до цього жодного стосунку, нічого", – сказав він.

Вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" відбулися у вересні 2022 у водах Швеції і Данії. Перший із трубопроводів був робочим, від введення в експлуатацію другого Захід відмовився в якості покарання за повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вибухи сильно пошкодили труби, відбулися майже одночасно, і, за оцінкою попереднього слідства, мали ознаки диверсії. Унаслідок них пошкоджень зазнали три з чотирьох ниток газопроводів.

У матеріалі Герша, опублікованого на Substack і базованого на одному анонімному джерелі, стверджується, що до диверсії причетні Сполучені Штати Америки.

Герш – журналіст, лауреат Пулітцерівської премії, найбільш відомий своїм викриттям різанини в Мі-Лай 1968 року, вчиненої американськими військами у В’єтнамі, і зусиль Пентагону приховати це. У 2004 році він описав катування військовими в’язнів в Абу-Грейб в Іраку. Але він також викликав критику за деякі свої репортажі в останні роки, зокрема за те, що заперечував офіційну інформацію США про вбивство Усами бен Ладена в Пакистані.