Президент Франції може відвідати Україну в березні, - посол

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну в березні.

Про це в інтерв'ю RTL повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Щодо можливого візиту, то, звичайно, запрошення президенту Франції зроблено і залишається чинним. Сподіваємося, що цей візит відбудеться найближчим часом, можливо, у березні", - сказав Омельченко.

Посол висловив сподівання, що Франція продовжить підтримувати Україну, адже "те, що ми бачимо від французів, це безпрецедентний рівень підтримки".

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Напередодні до Києві з візитом прибув президент США Джо Байден. А 21 лютого Україну відвідала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.