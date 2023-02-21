Президент Франції може відвідати Україну в березні, - посол

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну в березні.
Про це в інтерв'ю RTL повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.
"Щодо можливого візиту, то, звичайно, запрошення президенту Франції зроблено і залишається чинним. Сподіваємося, що цей візит відбудеться найближчим часом, можливо, у березні", - сказав Омельченко.
Посол висловив сподівання, що Франція продовжить підтримувати Україну, адже "те, що ми бачимо від французів, це безпрецедентний рівень підтримки".
Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Напередодні до Києві з візитом прибув президент США Джо Байден. А 21 лютого Україну відвідала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.