Бійці 1-го механізованого батальйону 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу успішно штурмували позиції російських окупантів в районі Курдюмівки.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.
“В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений”, – повідомили в пресслужбі.
Зокрема, було ліквідовано до 35 окупантів, 40 втекло.
Ще декілька окупантів здалися в полон українським бійцям.
Нагадаємо, на Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили 3 танки Т-72, знищили САУ "Акація", ПТРК та ліквідували 79 окупантів.