Нагадаємо, на Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ підбили 3 танки Т-72 , знищили САУ "Акація", ПТРК та ліквідували 79 окупантів.

Ще декілька окупантів здалися в полон українським бійцям.

Зокрема, було ліквідовано до 35 окупантів, 40 втекло.

“В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений ”, – повідомили в пресслужбі.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

Було ліквідовано до 35 окупантів.

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