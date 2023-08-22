За день окупанти обстріляли 7 громад Сумщини

Сьогодні, 22 серпня, російських обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 115 вибухів.

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади з мінометів поранено чотирьох мирних жителів та пошкоджено сім приватних автомобілів. А внаслідок обстрілу за допомогою дронів-камікадзе було пошкоджено багатоповерхівку.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, СПГ та авіаційними ракетами, а Краснопільську - з мінометів, АГС та артилерії.

Хотінську, Есманську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, по Дружбівській громаді окупанти завдали ударів з мінометів та АГС.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російською артилерією Лиманської громади у Донецькій області три людини загинули і двоє поранені.