На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ГоловнаСуспільствоВійна

За день окупанти обстріляли 7 громад Сумщини

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади з мінометів поранено чотирьох мирних жителів.

За день окупанти обстріляли 7 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 22 серпня, російських обстрілів зазнали Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 115 вибухів. 

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади з мінометів поранено чотирьох мирних жителів та пошкоджено сім приватних автомобілів. А внаслідок обстрілу за допомогою дронів-камікадзе було пошкоджено багатоповерхівку.

Підписуйтесь на наш Google News

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, СПГ та авіаційними ракетами, а Краснопільську - з мінометів, АГС та артилерії.

Хотінську, Есманську та Білопільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, по Дружбівській громаді окупанти завдали ударів з мінометів та АГС.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російською артилерією Лиманської громади у Донецькій області три людини загинули і двоє поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies