Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинули три людини, - Кириленко

Внаслідок обстрілу російською артилерією Лиманської громади у Донецькій області три людини загинули і двоє поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Рашисти завдали ударів по селищам Лиманщини сьогодні ввечері: у Торському вбили трьох людей і одну поранили”, - написав Кириленко.

Він додав, що ще один цивільний дістав поранення у Закітному.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, росіяни обстріляли близько 13:00 околицю міста Середина-Буда на Сумщині. Окупанти вдарили з міномета і гранатомета з території РФ. В результаті отримали поранення четверо чоловіків.