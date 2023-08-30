Головне за ніч та ранок. Середа, 30 серпня

28 збитих ворожих ракет і 15 БПЛА, 35 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, найбільша атака дронів по Росії та окупованому Криму.

Цієї ночі росіяни атакували Україну 44 повітряними цілями. Запустили 16 ударних БпЛА та 28 крилатих ракет. ППО збила усі 28 крилатих ракет, а також 15 ударних БпЛА у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса. "16 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ)", – додав він.

У Повітряних силах зауважили, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Уночі 30 серпня ворог атакував Київ ракетами та безпілотниками.

“Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу рашисти застосували ударні БпЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси «Shahed»). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БпЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили)”, - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Шевченківському районі столиці на території підприємства уламки ракет вбили двох людей, ще одну людину поранено. Унаслідок падіння решток ракет виникли руйнування і пожежі в Шевченківському та Дарницькому районах.

За даними мера Віталія Кличка, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Пізніше КМВА повідомила про трьох поранених, двох із них госпіталізували. За даними КМВА, загинули два охоронці підприємства – 26 та 36 років.

В.о. голови Дарницької РДА повідомив, що у Дарницькому районі уламки ракети впали на дах ТЦ "Ашан" на вулиці Здолбунівській.

На Київщині 30 серпня уламки ракет та “шахедів” пошкодили декілька будинків та кладовище.

За даними очільника поліції області Андрія Нєбитова, в одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.

В іншому населеному пункті через атаку "шахедів" відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу. На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Пізніше Андрій Нєбитов повідомив, що понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет та шахедів ще в одному із районів Київської області. Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Уночі ворог атакував дронами-камікадзе один з об'єктів інфраструктури на Житомирщині.

“Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів”, - повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За його даними, жертв та постраждалих немає.

Росіяни вночі 30 серпня атакували ракетами Одещину.

Вранці очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 8 ракет знищили наші сили ППО та Морської охорони над морем. Влучань та руйнувань немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок” противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 серпня - в нашій новині.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті.

“На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах”, - сказав речник.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут.

Генштаб також інформує, що Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів. Загальні втрати особового складу ворога наразі становлять близько 262410.

Про інші втрати противника – в новині.

Не нудно було цієї ночі і на території країни-агресорки. У районі аеропорту Пскова лунали вибухи.

За даними місцевих жителів, у Пскові чути десятки вибухів та постріли зі стрілецької зброї. За попередніми даними, аеропорт атакували щонайменше 10 безпілотників, які намагались збити зі стрілецької зброї та засобами ППО. Були також повідомлення, що горить резервуар із паливом.

Російський пропагандистський ресурс ТАСС повідомляв про чотири пошкоджених літаки Іл-76. Вранці наші телеграм-канали писали, що у Пскові серйозних пошкоджень зазнали 6 рашистських літаків Іл-76.

Небо над Псковом, областю та найближчими регіонами повністю закрили для прольоту літаків.

Крім того, як повідомлялося, атакована Черехінська військова база, де дислокується 104-й десантно-штурмовий полк. Він брав участь в окупації Бучі в 2022 році.

Місцева влада Брянська прозвітувала про три збиті безпілотники у місті та області. При цьому після падіння безпілотника спалахнула пожежа на брянському заводі "Кремній ЕЛ" – це найбільший у Росії виробник мікроелектроніки. А місцева влада повідомила, що через падіння безпілотника спалахнув адміністративний будинок. Вранці атака продовжилася – губернатор регіону заявив про ще один збитий дрон над Брянськом.

Про вибухи також повідомляли в Тулі та Рязані. Сергій Собянін заявив про один збитий безпілотник, що прямував у бік Москви, а в Міноборони РФ стверджують, що безпілотники були збиті в Орловській та Калузькій областях.

Крім того, дрони атакували окупований Севастополь – вибухи лунали в районі Севастопольської бухти. Призначений РФ "глава" міста Михайло Развожаєв повідомив, що сили протипідводно-диверсійного забезпечення "відбивають атаки безпілотників із моря".

Як кажуть, далі буде…

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