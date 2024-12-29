У Нікопольському районі через російський дрон-камікадзе постраждали три людини, пошкоджено АЗС і автівки

Через влучання ворожого дрона-камікадзе в Марганецькій громаді Нікопольського району постраждали троє людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

77-річний чоловік госпіталізований у вкрай тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. Лікарі борються за його життя.

З мінно-вибуховою травмою ушпиталено жінку 38 років. Ще один 65-річний чоловік отримав допомогу і перебуватиме під амбулаторним наглядом. Також в результаті атаки пошкоджені АЗС і дві легкові автівки.