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​У Нікопольському районі через російський дрон-камікадзе постраждали три людини, пошкоджено АЗС і автівки

У Нікопольському районі через російський дрон-камікадзе постраждали три людини, пошкоджено АЗС і автівки

​У Нікопольському районі через російський дрон-камікадзе постраждали три людини, пошкоджено АЗС і автівки
Нікопольський район, наслідки атаки росіян
Фото: Дніпропетровська ОДА

Через влучання ворожого дрона-камікадзе в Марганецькій громаді Нікопольського району постраждали троє людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

77-річний чоловік госпіталізований у вкрай тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. Лікарі борються за його життя. 

З мінно-вибуховою травмою ушпиталено жінку 38 років. Ще один 65-річний чоловік отримав допомогу і перебуватиме під амбулаторним наглядом. Також в результаті атаки пошкоджені АЗС і дві легкові автівки.

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