​У Нікопольському районі через російський дрон-камікадзе постраждали три людини, пошкоджено АЗС і автівки

Через влучання ворожого дрона-камікадзе в Марганецькій громаді Нікопольського району постраждали троє людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
77-річний чоловік госпіталізований у вкрай тяжкому стані. У нього серйозне поранення голови. Лікарі борються за його життя.
З мінно-вибуховою травмою ушпиталено жінку 38 років. Ще один 65-річний чоловік отримав допомогу і перебуватиме під амбулаторним наглядом. Також в результаті атаки пошкоджені АЗС і дві легкові автівки.
- У ніч на 26 грудня росіяни двічі обстріляли Нікополь із важкої артилерії. А вдень 26 грудня - вдарили дроном по ринку. В результаті атаки постраждали 8 людей.