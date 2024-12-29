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Росіяни вимагають від шкіл на тимчасово окупованих територіях України узгоджувати з ними "батьківські комітети"

Таким чином окупанти контролюватимуть жителів ТОТ.

Росіяни вимагають від шкіл на тимчасово окупованих територіях України узгоджувати з ними "батьківські комітети"
Фото: Центр національного спротиву

Ворог вигадав новий механізм контролю на тимчасово окупованих територіях вони вимагають від шкіл узгоджувати з ними "батьківські комітети".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відтепер всі школи мають подавати до окупаційних адміністрацій дані щодо "батьківських комітетів" по кожному класу. Сама ж РОА передає ці дані російським репресивним органам на перевірку.

Ворог не довіряє батькам, й вимагає додаткової фільтрації, адже боїться "проукраїнських елементів". Офіційно це росіяни називають "превентивна боротьба з екстремізмом".

  • Росія продовжує перетворювати на інструменти пропаганди дітей на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти залучили до мілітарних юнацьких формувань РФ 40 дітей з ТОТ.
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