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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 7 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 40 вибухів. 

Великописарівську, Білопільську, Путивльську, Свеську та Юнаківську громади росіяни атакували дронами.

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По Краснопільській, Есманьській та Миропільській громадам армія РФ била з мінометів.

Середино-Будську громаду окупанти атакували дронами та артилерією.

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