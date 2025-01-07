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ОВА: окупанти змусили взяти участь понад 800 дітей з ТОТ Запоріжжя у військово-патріотичній грі "Зарніца 2.0"

До кінця 2025 року Кремль планує мілітаризувати 100% українських дітей на ТОТ.

ОВА: окупанти змусили взяти участь понад 800 дітей з ТОТ Запоріжжя у військово-патріотичній грі "Зарніца 2.0"
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти посилюють пропаганду серед дітей та молоді на ТОТ Запоріжжя. Понад 800 українських дітей взяли участь у військово-патріотичній грі "Зарніца 2.0".

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Минулого року в межах "програми оздоровлення" понад 6 тисяч школярів з ТОТ області побували в таборах, де про оздоровлення не йшлося, а лише про пропаганду "величі росії" та нав’язування ворожих цінностей", — зазначає очільник ОВА.

Відомо, що понад 800 дітей стали учасниками гри "Зарніца 2.0", де їх навчали стратегії та тактиці бою, управлінню БпЛА та поводженню зі зброєю. 

Крім того, окупаційні адміністрації вже отримали завдання Кремля щодо направлення дітей у так звані "табори патріотичного виховання".

"Задача ворога — щоб у 2025 році пропагандою були охоплені100 відсотків дітей на ТОТ", — ідеться у повідомленні.

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