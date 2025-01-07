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Армія РФ атакувала з дрона Станіслав на Херсонщині

Внаслідок обстрілу поранень зазнав цивільний.

Армія РФ атакувала з дрона Станіслав на Херсонщині
Фото: Google Maps

У вівторок, 7 січня, російська армія атакувала з дрона місто Станіслав Херсонської області. Уналідок обстрілу поранень зазнав цивільний. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Через скидання вибухівки з дрона 79-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Російські окупанти з безпілотника вбили людину у Наддніпрянському Херсонської області.
  • Сьогодні з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці.
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