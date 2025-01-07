Армія РФ атакувала з дрона Станіслав на Херсонщині

У вівторок, 7 січня, російська армія атакувала з дрона місто Станіслав Херсонської області. Уналідок обстрілу поранень зазнав цивільний.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Через скидання вибухівки з дрона 79-річний чоловік дістав вибухову травму та множинні уламкові поранення", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
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