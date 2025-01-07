Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранень зазнали троє поліцейських

Унаслідок російських обстрілів упродовж доби на Харсонщині загинули двоє людей та 19 отримали поранення, серед постраждалих — троє працівників поліції.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень", — ідеться у повідомленні.
Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції.
Ворога атакував з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів.
- Сьогодні з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці.