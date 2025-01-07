Зливала локації ЗСУ: в Україні судитимуть інформаторку РФ з Краматорська

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В Україні судитимуть мешканку Краматорського району на Донеччині, яка передавала ворогу дані про місцезнаходження підрозділів Сил оборони.

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"У липні 2022 року ексспівробітниця органів внутрішніх справ Донеччини почала співпрацювати з представником ворожих військ. З метою надання допомоги окупантам в проведенні підривної діяльності проти України жінка через "Telegram" передавала командиру загону так званої народної міліції "днр" інформацію воєнного характеру", — ідеться у повідомленні.

Зрадниця писала текстові повідомлення про розміщення особового складу і техніки Сил оборони на Краматорському напрямку. Акцентувала увагу на локаціях військовослужбовців, які здійснювали охорону мостів, та місцезнаходження паливозаправників ЗСУ.

Протиправну діяльність "агентки" викрито і припинено. Прокурорами Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки за фактом вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Їй обрано запобіжний захід тримання під вартою.