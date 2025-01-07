ЦПД: Росіяни поширюють чергове ІПСО про "масові вбивства цивільних" українськими військовими біля Покровська

За допомогою фейків РФ хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит".

Росіяни поширюють чергове ІПСО щодо начебто , що українські військові нібито вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Російська пропаганда продовжує інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі Покровська. Зокрема, поширюються нові фейки про "масові вбивства цивільних", — ідеться у повідомленні відомства.

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк начебто українські військові "вбивають цивільних, котрі йдуть у бік російських позицій у пошуках порятунку".

"Поширення подібних фейків є інформаційною складовою операції російських військ у районі Покровська. Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ", — додають у ЦПД.

У відомстві наголошують, що за допомогою пропаганди російська армія хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит".

Наприкінці грудня 2024 року кремлівська пропаганда поширювала фейк про підготовку українськими військовими операції під чужим прапором з масовим убивством цивільних мешканців Покровська Донецької області.