Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росіяни поширюють чергове ІПСО про "масові вбивства цивільних" українськими військовими біля Покровська

За допомогою фейків РФ хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит".

ЦПД: Росіяни поширюють чергове ІПСО про "масові вбивства цивільних" українськими військовими біля Покровська
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Росіяни поширюють чергове ІПСО щодо начебто , що українські військові нібито вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Російська пропаганда продовжує інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі Покровська. Зокрема, поширюються нові фейки про "масові вбивства цивільних", — ідеться у повідомленні відомства.

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк начебто українські військові "вбивають цивільних, котрі йдуть у бік російських позицій у пошуках порятунку". 

"Поширення подібних фейків є інформаційною складовою операції російських військ у районі Покровська. Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ", — додають у ЦПД. 

У відомстві наголошують, що за допомогою пропаганди російська армія хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит". 

Наприкінці грудня 2024 року кремлівська пропаганда поширювала фейк про підготовку українськими військовими операції під чужим прапором з масовим убивством цивільних мешканців Покровська Донецької області.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies