Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку

Сьогодні вдень російська окупаційна армія атакувала дроном жительку Берислава Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонсьої ОВА.
“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна жінка, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку”, - йдеться у повідомленні.
Поранену росіянами жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг.
- Унаслідок російських обстрілів упродовж доби на Харсонщині загинули двоє людей та 19 отримали поранення, серед постраждалих — троє працівників поліції.
- Сьогодні з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці.