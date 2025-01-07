Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку

Жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг.

Сьогодні вдень російська окупаційна армія атакувала дроном жительку Берислава Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонсьої ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна жінка, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку”, - йдеться у повідомленні.

Поранену росіянами жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг.