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Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку

Жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг.

Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку
Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку (ілюстративне фото)

Сьогодні вдень російська окупаційна армія атакувала дроном жительку Берислава Херсонської області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонсьої ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна жінка, яка знаходилась на подвір’ї власного будинку”, - йдеться у повідомленні. 

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Поранену росіянами жінку шпиталізували з мінно-вибуховою травмою, контузією, а також уламковими пораненнями руки та ніг.

  • Унаслідок російських обстрілів упродовж доби на Харсонщині загинули двоє людей та 19 отримали поранення, серед постраждалих — троє працівників поліції.
  • Сьогодні з самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці.
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