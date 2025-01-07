Головне за вівторок, 7 січня: майже 160 боєзіткнень, операція на Курщині, перша БМП від Rheinmetall

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 січня сталося 159 бойових зіткнень.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку. Також активні бойові дії точились на Курщині, Времівському та Курахівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 січня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області.

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації", — зазначають у Генштабі.

У Лозовій Харківської області ще тривають бої, тож інформація про окупацію ворогом цього населеного пункту недостовірна, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному.

Він сказав, що ОСУВ не має інформації про захоплення Лозової ворогом. Ситуація динамічна.

"За останнім зведенням ранковим, там сьогодні тривали бої. Ситуація завжди динамічна. І ми спираємося на ті зведення, які в нас є. Я вважаю, що вони в нас більш об’єктивні та більш оперативні, аніж у неофіційних джерел", – прокоментувати Трегубов.

Учора ввечері про окупацію Лозової та двох населених пунктів Донецької області повідомили аналітики Deep State.

РФ вимушена перекидати свої підрозділи з інших напрямків в Курську область для підсилення угруповань, заявив у ефірі речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Те, що ми зараз бачимо, має ефект не лише на півночі Харківщини, на активності противника вздовж кордону із Сумською областю, але й по інших напрямках фронту. Тому що противник змушений витягувати свої підрозділи і з південних напрямків, і з інших напрямків, аби посилювати угруповання саме на Курщині", — каже речник.

Музичук наголошує, що операція Сил оборони на Курщині спрямована на створення несприятливих умов для російських військ та порушенні логістики армії РФ.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall вже передала Україні першу бойову машину піхоти KF41 Lynx, повідомляє Міноборони з посиланням на заяву генерального директора компанії Арміна Паппергера.

"Завод німецької компанії в Унтерлюсі виготовив першу бойову машину Lynx та доправив її українському замовнику наприкінці 2024 року", — ідеться у повідомленні.

Збройні сили вже випробовують бойову машину, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається завершити війну Росії проти України за… ні, вже не 24 години – пів року. Про це пише LIGA.net з посиланням на CNN.

На пресконференції 7 січня після того, як Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах, новообраний президент заявив, що сподівається завершити її за пів року, адже наразі війна Росії проти України "набагато складніша".

Крім того, Трамп заявив, що Росія та Захід начебто завжди розуміли, що "членство України в НАТО неможливе". Ба більше, між українською та російською сторонами начебто існувала угода, яка, за його словами, "була б задовільною для України та всіх інших".

"Мій погляд полягає в тому, що таке було розуміння завжди. Насправді я вважаю, що у них (Росії та України) була угода. А потім Байден порушив її. Байден сказав: ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – цитує Трампа Sky News.

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