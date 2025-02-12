Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів США

Президент США Дональд Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів Скотта Бессента, пише Wall Street Journal. У дописі у власній соцмережі Truth Social Трамп сказав, що "війна повинна і буде закінчена скоро – занадто багато смерті та руйнування".
Він додав, що Штати витратили мільярди доларів з низькою ефективністю. Також сказав, що "коли Америка сильна, то світ у мирі".
Раніше американський президент говорив, відкритий до постачання українцям зброї в обмін на доступ до мінеральних ресурсів країни.
- Раніше Дональд Трамп не виключив, що цього тижня матиме розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Президент України також повинен зустрітися з віцепрезидентом Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції.
- З візитом в Україні очікують і на спецпредставника США Кіта Келлога.