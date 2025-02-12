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Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів США

Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів США
Скотт Бессент
Фото: Х/Scott Bessent News

Президент США Дональд Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів Скотта Бессента, пише Wall Street Journal. У дописі у власній соцмережі Truth Social Трамп сказав, що "війна повинна і буде закінчена скоро – занадто багато смерті та руйнування".

Він додав, що Штати витратили мільярди доларів з низькою ефективністю. Також сказав, що "коли Америка сильна, то світ у мирі". 

Раніше американський президент говорив, відкритий до постачання українцям зброї в обмін на доступ до мінеральних ресурсів країни. 

  • Раніше Дональд Трамп не виключив, що цього тижня матиме розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Президент України також повинен зустрітися з віцепрезидентом Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції. 
  • З візитом в Україні очікують і на спецпредставника США Кіта Келлога. 
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