Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів США

Президент США Дональд Трамп відправив з візитом до України міністра фінансів Скотта Бессента, пише Wall Street Journal. У дописі у власній соцмережі Truth Social Трамп сказав, що "війна повинна і буде закінчена скоро – занадто багато смерті та руйнування".

Він додав, що Штати витратили мільярди доларів з низькою ефективністю. Також сказав, що "коли Америка сильна, то світ у мирі".

Раніше американський президент говорив, відкритий до постачання українцям зброї в обмін на доступ до мінеральних ресурсів країни.