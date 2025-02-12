Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня
Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
ГоловнаСвіт

Канада призначила відповідального за припинення контрабанди фентанилу

Уряд Трюдо виконав обіцянку для відтермінування мит з боку Трампа. 

Канада призначила відповідального за припинення контрабанди фентанилу
Кордон між Канадою та США
Фото: EPA/UPG

Канадський уряд запровадив нову посаду, якій у ЗМІ дали прізвисько "фентаниловий цар" - чиновник, відповідальний за боротьбу з незаконним обігом наркотиків через кордон зі Сполученими Штатами. 

Як пише Reuters, робота дісталася Кевіну Броссо - колишньому високопоставленому офіцеру поліції та заступнику радника прем'єра Джастіна Трюдо з питань національної безпеки та розвідки. Його завданням стане координація взаємодії між державними агенціями та швидке реагування на ризики для безпеки кордону. 

Призначення "фентанилового царя" було однією з вимог адміністрації Дональда Трампа для призупинення указу щодо запровадження 25-відсоткових мит на канадські товари. Броссо буде активно співпрацювати з американськими колегами задля припинення контрабанди психотропів до Сполучених Штатів.

Згідно зі статистикою, лише 0,2% усього фентанилу, що опиняється у США, проходить через кордон з Канадою, тоді як левова частка транспортується на півдні з Мексики. Проте це не завадило використати наркотрафік як одну з підстав для оголошення Вашингтоном торговельної війни проти Канади. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies