Канада призначила відповідального за припинення контрабанди фентанилу

Канадський уряд запровадив нову посаду, якій у ЗМІ дали прізвисько "фентаниловий цар" - чиновник, відповідальний за боротьбу з незаконним обігом наркотиків через кордон зі Сполученими Штатами.

Як пише Reuters, робота дісталася Кевіну Броссо - колишньому високопоставленому офіцеру поліції та заступнику радника прем'єра Джастіна Трюдо з питань національної безпеки та розвідки. Його завданням стане координація взаємодії між державними агенціями та швидке реагування на ризики для безпеки кордону.

Призначення "фентанилового царя" було однією з вимог адміністрації Дональда Трампа для призупинення указу щодо запровадження 25-відсоткових мит на канадські товари. Броссо буде активно співпрацювати з американськими колегами задля припинення контрабанди психотропів до Сполучених Штатів.

Згідно зі статистикою, лише 0,2% усього фентанилу, що опиняється у США, проходить через кордон з Канадою, тоді як левова частка транспортується на півдні з Мексики. Проте це не завадило використати наркотрафік як одну з підстав для оголошення Вашингтоном торговельної війни проти Канади.