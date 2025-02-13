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Кислицю призначили першим заступником голови МЗС

Із 2019 до 2024 року він обіймав посаду постійного представника України при ООН. 

Кислицю призначили першим заступником голови МЗС
Сергій Кислиця
Фото: ЕРА/UPG

Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, опублікованому на Урядовому порталі

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України", - йдеться в документі.

Кислиця з 2019 до 2024 року обіймав посаду постійного представника України при ООН

Сергій Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Він розпочав дипломатичну карʼєру в 1992 році.

 З 2019 року Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.

Президент Володимир Зеленський звільнив Кислицю своїм указом від 21 грудня минулого року. Перед тим Зеленський повідомив, що новим постпредом України в ООН стане експосол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник

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