Зеленський у Мюнхені зустрівся із президентами Євроради та Єврокомісії

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави подякував за підтримку України.

Про це це йдеться на сайті глави держави.

"Глава держави поінформував про розмови з Президентом США Дональдом Трампом, а також із лідерами країн Європи. Володимир Зеленський наголосив, що нині той час, коли дуже важливо координувати спільні зусилля для наближення справедливого й тривалого миру", — ідеться у повідомленні.

Президент акцентував, що майбутнє європейської безпеки визначається зараз в Україні. Саме тому необхідно сформувати спільну позицію з усіма союзниками в Європі.

Окрема увага – посиленню санкційного тиску на РФ та підготовці 16-го пакета санкцій. Україна розраховує, що він суттєво обмежить здатність Росії продовжувати фінансування війни.

Крім того, під час зустрічі обговорили прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу. "Наша держава очікує на відкриття трьох кластерів під час польського головування в Раді ЄС", – додають у відомстві.