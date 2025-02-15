Зеленський: Путін не може дати реальних гарантій безпеки. Йому потрібна війна, щоб утримати владу

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путіну не потрібен мир. Російський диктатор не може дати Європі гарнтій безпеки, пише LB.ua.

"Путін не може дати реальних гарантій безпеки. Не лише тому, що він патологічний брехун, а тому, що йому наразі потрібна війна, щоб утримати владу. І світ від цього треба захистити", — наголошує Володимир Зеленський.

Для захисту Європи від путінської агресії, за словами президента Зеленського, необхідно:

створення Збройних сил Європи "як оновлення НАТО". спільна європейська зовнішня політика. рівень європейської співпраці, до якого Вашингтон має сприймати серйозно. міжнародне право. продовження будь-якого тиску на Росію.

"Саме тиск гарантує мир, а не слова Путіна, не просто якісь папери. Путін бреше. Він передбачуваний, але він слабкий. Ми повинні використати це – зараз, а не пізніше. І ми повинні діяти як Європа, а не як купка окремих людей. Дехто каже, що Новий рік настає не 1 січня, а разом із Мюнхенською конференцією з безпеки. Цей новий рік починається зараз – і нехай це буде рік Європи – об’єднаної, сильної, безпечної та мирної", – наголошує глава держави.