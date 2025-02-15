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Україна готова масштабувати співпрацю із Rheinmetall, – Зеленський

Особливу увагу приділяють можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

Україна готова масштабувати співпрацю із Rheinmetall, – Зеленський
Володимир Зеленський із генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером
Фото: Офіс президента

Україна готова розширити співпрацю із німецьким концерном Rheinmetall.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, він обговорив це із генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО", – написав Зеленський.

Ключова тема зустрічі – розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. Президент зазначив, що важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки.

Володимир Зеленський та Армін Паппергер обговорили також розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага – можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

  • Восени минулого року генсек НАТО Марк Рютте розповів, що німецький оборонний концерн Rheinmetall невдовзі завершить будівництво другого військового підприємства в Україні. 
  • Раніше у компанії заявили, що планують збудувати щонайменше чотири заводи в Україні. Концерн планував заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах ППО, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
  • У червні 2024 року Rheinmetall та Мінстратегпром підписали угоду про розширення стратегічної співпраці.
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