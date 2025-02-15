Україна готова масштабувати співпрацю із Rheinmetall, – Зеленський

Україна готова розширити співпрацю із німецьким концерном Rheinmetall.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, він обговорив це із генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

"Ми вже маємо успішні кейси спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати: боєприпаси, бронетехніка, засоби ППО", – написав Зеленський.

Ключова тема зустрічі – розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. Президент зазначив, що важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки.

Володимир Зеленський та Армін Паппергер обговорили також розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага – можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.