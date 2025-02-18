Генштаб: на фронті відбулися 109 боїв

Станом на 16.00 18 лютого загальна кількість бойових зіткнень сягнула 109.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Угроїди, Новодмитрівка, Вовківка, Дружба Сумської області. Противник завдав авіаудару по Грем’ячці, що на Чернігівщині.

На Харківському напрямку авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

На Куп’янському російські окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському відбулись два боєзіткнення поблизу Білогорівки.

На Краматорському ворог намагається просуватися вперед в районі Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки, дев’ять атак тривають, ще шість штурмів загарбників наші захисники відбили.

На Покровському російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надеждинка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, вісім боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському українські захисники відбили 13 штурмових дій ворожих військ, ще два боєзіткнення наразі тривають. Противник намагається просуватись в районах Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Гуляйпільському противник 11 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять - продовжуються. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському українські захисники відбивають одну атаку в районі Малих Щербаків. НАРами ворог атакував П’ятихатки.

Триває операція в Курській області. Українські воїни відбивали шість ворожих атак, чотири боєзіткнення ще тривають до цього часу, також авіація загарбників завдала 14 ударів, скинувши при цьому 17 КАБ.