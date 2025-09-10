Туск поінформував генсека НАТО про збиття дронів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генсека НАТО про збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на їхню територію. Він сказав, що перебуває з Марком Рютте на "постійному зв'язку".

Туск отримав звіт від Оперативного командувача Збройних сил Польщі про збиття безпілотників, "які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу". Про це він написав у X.

"Військові застосували зброю проти об'єктів. Я постійно перебуваю на зв'язку з Президентом та Міністром оборони. Я отримав безпосередній звіт від Оперативного командувача", – писав прем'єр.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Збиття дронів у Польщі

Польща неодноразово піднімала авіації під час російських нападів на Україну, але превентивно. Кілька разів на її територію залітали засоби ураження, але Варшава казала, що це ненавмисно. Наприклад, в серпні російський дрон пробув у Польщі близько двох годин, після чого упав. Польща сказала, що то був "дрон-приманка" без бойової частини. Мілітарний пояснював, чому версія про те, що дрон туди полетів нібито через український РЕБ, не робоча. Подібні дрони мають завадозахищену навігацію, тому сценаріїв, за якими він міг залетіти у Польщу, лише два – він був направлений туди навмисно, або ж стався внутрішній збій. У разі дії засобів РЕБ при виході з зони його роботи, автопілот дрону перенаправляє його знову на ціль. Отже, залетівши на територію Польщі під дією РЕБу, “шахед” автоматично би перенаправився на ціль і бортовий комп’ютер перебудував би його маршрут до запрограмованої цілі.

10 вересня стало першим випадком, коли країні час російсько-української війни довелося щось збити.

Польща є членом НАТО, в статуті якого закріплена норма про колективну безпеку в разі нападу на одну країну.