Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСвіт

Туск поінформував генсека НАТО про збиття дронів

Прем'єр-міністр перебуває з ним в постійному контакті. 

Туск поінформував генсека НАТО про збиття дронів
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував генсека НАТО про збиття російських дронів, які сьогодні залетіли на їхню територію. Він сказав, що перебуває з Марком Рютте на "постійному зв'язку".

Туск отримав звіт від Оперативного командувача Збройних сил Польщі про збиття безпілотників, "які вторглися в наш повітряний простір і могли становити загрозу". Про це він написав у X.

"Військові застосували зброю проти об'єктів. Я постійно перебуваю на зв'язку з Президентом та Міністром оборони. Я отримав безпосередній звіт від Оперативного командувача", – писав прем'єр.

Збиття дронів у Польщі

Польща неодноразово піднімала авіації під час російських нападів на Україну, але превентивно. Кілька разів на її територію залітали засоби ураження, але Варшава казала, що це ненавмисно. Наприклад, в серпні російський дрон пробув у Польщі близько двох годин, після чого упав. Польща сказала, що то був "дрон-приманка" без бойової частини. Мілітарний пояснював, чому версія про те, що дрон туди полетів нібито через український РЕБ, не робоча. Подібні дрони мають завадозахищену навігацію, тому сценаріїв, за якими він міг залетіти у Польщу, лише два – він був направлений туди навмисно, або ж стався внутрішній збій. У разі дії засобів РЕБ при виході з зони його роботи, автопілот дрону перенаправляє його знову на ціль. Отже, залетівши на територію Польщі під дією РЕБу, “шахед” автоматично би перенаправився на ціль і бортовий комп’ютер перебудував би його маршрут до запрограмованої цілі.

10 вересня стало першим випадком, коли країні час російсько-української війни довелося щось збити. 

Польща є членом НАТО, в статуті якого закріплена норма про колективну безпеку в разі нападу на одну країну. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies