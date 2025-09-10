Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Війна

РФ цієї ночі атакувала 15 областей України, ‒ Зеленський

Окупанти випустили по нашій країні 415 дронів і понад 40 ракет.

РФ цієї ночі атакувала 15 областей України, ‒ Зеленський

Протягом нічного масованого удару по Україні росіяни використали близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під атакою перебували 15 наших областей. 

Унаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина

Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. 

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина.

Також окупанти випустили близько 60 дронів і десятки ракет по Львову. Є потрапляння уламків у цивільний склад на вулиці Авіаційній.
