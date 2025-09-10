РФ цієї ночі атакувала 15 областей України, ‒ Зеленський

Окупанти випустили по нашій країні 415 дронів і понад 40 ракет.

Протягом нічного масованого удару по Україні росіяни використали близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під атакою перебували 15 наших областей.

Унаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина.

Зараз рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина.

Також окупанти випустили близько 60 дронів і десятки ракет по Львову. Є потрапляння уламків у цивільний склад на вулиці Авіаційній.