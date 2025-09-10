У Житомирській області внаслідок атаки загинула людина, ще одна поранена

У Житомирській області внаслідок російської атаки вбито людину, ще одна поранена. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Пошкоджено цивільні підприємства і приватні оселі. Станом на ранок триває ліквідація наслідків.

Для атаки росіяни використали і дрони, і ракети.

Фото: Віталій Бунечко в Telegram Наслідки атаки на Житомирську область

Атака 10 вересня

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

У Хмельницькій області ворог поцілив по цивільній фабриці та інших об’єктах. Поранені троє людей, всі – в Хмельницькому районі.

В Луцькій громаді впали уламки дронів. У Рівненській теж працювала ППО.



