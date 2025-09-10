За даними мера міста, поранених немає.

У Луцькій громаді знайшли уламки російських БпЛА, що впали під час масованої атаки. Потерпілих і загиблих немає, повідомив мер міста Ігор Поліщук.

За його словами, інформації стосовно “серйозних руйнувань інфраструктури” немає. Поліщук подякував бійцям ППО за роботу.

“Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду використовуючи БПЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях”, – сказав він.

Водночас ДСНС повідомила, що в Луцькій громаді горіло підприємство, а в селищі Цумань ліквідовували наслідки.

"Сьогодні вночі підрозділи ДСНС Волині та місцевої пожежної охорони селища Цумань виїжджали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу. У Луцькому районі зайнялося підприємство. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 кв.м. Вогнеборці працювали кілька годин. Пожежу вдалося ліквідувати вранці", – розповіли в ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару 10 вересня

Фото: ДСНС України в Telegram

Атака 10 вересня

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

У Хмельницькій області ворог поцілив по цивільній фабриці та інших об’єктах. Поранені троє людей, всі – в Хмельницькому районі.

В Рівненській області працювала ППО.

В Житомирській одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено будинки.