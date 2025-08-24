Президент підкреслив, що держава вимагає справедливого миру, і вона його отримає.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. У привітанні він підкреслив, що зараз і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє.

Україна не жертва, а боєць. Україна не просить, вона пропонує.

"Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості. Ми кажемо: «Нам потрібен ЄС». Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі. І такою визнають Україну. Не бідною родичкою, а сильним союзником", – сказав Володимир Зеленський.

Відео він записав з серця столиці – Майдану Незалежності. Президент назвав Майдан символом і хранителем незалежності. Місцем, де твориться історія і народжується сила українських людей.

"Саме тут, на Майдані, можна знайти такі важливі символи. Символи того, як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо війну. Ці символи довкола нас. У Монументі Незалежності – всередині він має металевий каркас і здатний витримати ураган. Так і наша Україна: вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю", – сказав президент.

Є символ і в "Нульовому кілометрі", де написані відстані до українських міст: наших Донецьку, Луганську, Криму. Там наші люди, і жодна окупація цього не змінить.

"Одного дня ця відстань між українцями зникне і ми знову будемо разом, як одна сім'я, одна країна", – сказав Зеленський.

Україна на це здатна, бо має характер, вважає він. Кам'яну витримку, яку символізує пам'ятник засновниками Києва. Українці захищають свою тисячолітню історію і своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої. Імена, які захистили незалежність. Уособлення клятви не забути Героїв – це поле пам'яті з прапорців на честь полеглих.

Також Зеленський згадав про пам'ятник козака Мамая, який здобув свободу, тому може забути про зброю і тримати в руках кобзу. Але – тримати шаблю близько.

"Повернутися до мирного, цивільного життя – це те, чого ми всі прагнемо і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна вибороти", – сказав Зеленський.

Він подякував за кожен день боротьбі українським воїнам, волонтерам, лікарям, учителям, батькам і дітям, кожному українцю.

Президент підкреслив, що Україні потрібен справедливий мир.

"Україна сильніша й себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б’є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла й тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б’є справедливість. Так само як коли Росія атакує нас щодня, наші мирні міста, наші лікарні, наші школи, вбиває наших цивільних людей, наших дітей, тоді у відповідь вона отримує «Павутину». І так б’є справедливість. Так б’є Україна, коли її закликів до миру не чують. Скільки разів ми пропонували припинення вогню? Скільки разів ми казали: «Ми хочемо тиші, ми прагнемо миру»? Але достойного та всеосяжного, і тому розраховуємо на силу всього світу.

Ось така Україна тепер. І ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який «рускіє» називають «компромісом». Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною", – сказав він.