На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія атакувала Україну балістикою і дронами. Є влучання в 10 локаціях

Ворог застосував одну балістичну ракету і понад сім десятків БпЛА – як ударних, так і імітаторів. 

У ніч на 24 серпня російська армія випустила по українцях одну балістичну ракету Іскандер-М із району Тагангорога та 72 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання ракети і 24 дронів у десяти локаціях.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни. Про це повідомили в Повітряних силах

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні. 

Результати відбиття
Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати відбиття


