Уночі Росія атакувала Україну балістикою і дронами. Є влучання в 10 локаціях

Ворог застосував одну балістичну ракету і понад сім десятків БпЛА – як ударних, так і імітаторів.

У ніч на 24 серпня російська армія випустила по українцях одну балістичну ракету Іскандер-М із району Тагангорога та 72 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання ракети і 24 дронів у десяти локаціях.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття



